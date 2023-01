Der Verein „Silberstreif – gegen Altersarmut in Landau und SÜW“ hilft Menschen ab 60 Jahren beim Ausfüllen des „komplizierten, mehrseitigen Wohngeldantrags“, wie Vorsitzende Christine Baumann in einer Mitteilung schreibt. Seit 1. Januar gelten neue Regeln für die staatlichen Hilfen für Personen mit geringem Einkommen. Silberstreif verweist darauf, dass Menschen, die bereits Sozialleistungen wie Grundsicherung erhalten, kein Wohngeld beantragen können. Dort sind die Unterkunftskosten bereits berücksichtigt. Wer die Hilfe des Vereins bei einem Wohngeldantrag benötigt, muss einen Termin vereinbaren. Unterlagen über die Miete, am besten schon eine Mietbescheinigung, und eine Verdienst- oder Rentenbescheinigung sollten zum Treffen mitgebracht werden.

Kontakt



Silberstreif, Stiftsplatz 9, 76829 Landau, Telefon 06341 266 5594 oder im Rathaus der Stadt Annweiler, Hauptstraße 20, Telefon 0178 175 1396