Nicht jeder hat an Ostern einen vollen Familienkalender. Viele ältere Menschen sehnen sich gerade an den Feiertagen jedoch nach etwas Gesellschaft. Das kostenfreie Gesprächsangebot „Silberruf“ des Präventionsnetzwerks „Gut Leben im Alter“ ist deshalb auch an den Osterfeiertagen erreichbar. Wie Landrat Dietmar Seefeldt (CDU)erklärt, haben Senioren die Möglichkeit, sich mit den ehrenamtlichen Zeitschenkern auszutauschen. „Unsere engagierten Zeitschenkerinnen und Zeitschenker sind auch in der Karwoche sowie an den Osterfeiertagen zu den gewohnten Zeiten erreichbar“, so der Landrat in einer Pressemitteilung. „Zögern Sie nicht, die geschulten Ehrenamtlichen freuen sich über Ihren Anruf. Vielleicht wollen Sie von alten Osterbräuchen erzählen oder einen Plausch übers Wetter halten? Alle Themen sind beim Silberruf willkommen.“

Die Telefonnummer zum Plausch lautet 0800 5005020 und ist generell an vier Tagen wöchentlich erreichbar: montags von 18 bis 20 Uhr, dienstags von 9 bis 11 Uhr, freitags von 18 bis 20 Uhr sowie sonntags von 18 bis 20 Uhr. Auch an Karfreitag, 3. April, und Ostersonntag, 5. April, stehen die ehrenamtlichen Helfer bereit. Außerhalb dieser Zeiten können Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen werden. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website www.suedliche-weinstrasse.de/aelterwerden.