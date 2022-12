„An der Südlichen Weinstraße sind wir gesellig“, meint Landrat Dietmar Seefeldt. Deswegen sei es dem Landkreis ein besonderes Anliegen, dass ältere Menschen, bei denen niemand da ist, mit jemanden sprechen können – auch und gerade an den Feiertagen. Dafür steht der Silberruf zur Verfügung. Die besondere Rufnummer hat die Kreisverwaltung SÜW gemeinsam mit Ehrenamtlichen geschaltet. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr, jeweils 18 bis 20 Uhr, ist die kostenlose Hotline zu den üblichen Zeiten besetzt, denn manche suchen möglicherweise gerade dann Gelegenheit zum Reden.

Unter der Telefonnummer 0800 5005020 ist das Gesprächsangebot für Senioren erreichbar. Viermal die Woche gehen geschulte Ehrenamtliche dran und freuen sich über Anrufe von allen, die ein bisschen plaudern wollen. Und zwar ganzjährig montags, freitags und sonntags zwischen 18 und 20 Uhr sowie dienstags von 9 bis 11 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet mit der Möglichkeit, eine Nachricht für einen Rückruf zu hinterlassen. Die Ehrenamtlichen vermitteln bei etwaigen Sorgen oder Nöten Unterstützung oder informieren, wo es weitere Angebote im Landkreis gibt.