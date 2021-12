Unter dem Namen „Silberruf“ startet das Netzwerk Gut Leben im Alter ab Freitag, 17. Dezember, im Landkreis Südliche Weinstraße mit einem kostenlosen Telefonangebot für ältere Menschen, die alleine sind und sich jemanden zum Reden wünschen. Sei es, um sich auszutauschen oder nach Rat zu fragen. Gerade in der Corona-Krise und der damit verbunden Kontaktbeschränkung hat das Thema Einsamkeit im Alter eine größere Bedeutung erlangt, weshalb die Kreisverwaltung dieses langfristige Projekt initiiert hat. Besetzt ist das Telefon montags, freitags und sonntags zwischen 18 und 20 Uhr sowie dienstags von 9 bis 11 Uhr. Auch an Heiligabend, am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Silvester ist das Telefon zwischen 18 und 20 Uhr besetzt. Außerhalb der Gesprächszeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet. Die Rufnummer des Silberrufs lautet 0800 500 50 20. Es melden sich geschulte Ehrenamtliche, die sich um die Sorgen, Nöte und Anfragen der Anrufer kümmern und Kontaktmöglichkeiten oder Infos zu lokale Angebote weitergeben. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung fördert das Angebot aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des GKV-Bündnissens für Gesundheit.