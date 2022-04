Senioren, die gerade niemanden zum Reden haben, können den kostenlosen „Silberruf“ in Anspruch nehmen. Das Gesprächsangebot des Kreises Südliche Weinstraße ist auch an Karfreitag, Ostersonntag und -montag geschaltet. Denn manche suchen möglicherweise gerade an den Feiertagen Gelegenheit zum Reden.

Jeder Anruf ist willkommen. Das Gespräch kann um ein konkretes Anliegen oder um ein Problem gehen, zum Beispiel, wenn man Hilfe im Haus oder Garten sucht. Oder eine Freundin zum Spazierengehen. Die Ehrenamtlichen vermitteln Unterstützung oder informieren, wo es weitere Angebote im Landkreis gibt. Man kann aber auch anrufen, um über das Wetter oder Dinge, die einem wichtig sind, zu erzählen. Unter der Telefonnummer 0800 5005020 ist das telefonische Gesprächsangebot seit einer Weile für Seniorinnen und Senioren erreichbar. Viermal die Woche gehen geschulte Ehrenamtliche dran und freuen sich über Anrufe von allen, die ein bisschen plaudern wollen. Und zwar montags, freitags und sonntags zwischen 18 und 20 Uhr sowie dienstags von 9 bis 11 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, mit der Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.