Zwischen Montag und Mittwoch wurde ein in der Mozartstraße in Bad Bergzabern abgestellter Renault Megane Scenic gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Nach Angaben der Beamten ist das Fahrzeug silberfarben, Baujahr 2003 und hat ein SÜW-Kennzeichen. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.