In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein im Rotackerweg abgestellter silberfarbener Audi mit SÜW-Kennzeichen von Unbekannten zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Dir Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.