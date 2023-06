Die Spannung war groß, und sie erfuhren es erst bei der Preisverleihung am Wochenende in Künzelsau: Die Technikklasse der Jahrgangsstufen 8 und 9 der Integrierten Gesamtschule Landau hat tatsächlich den ersten Preis beim Handwerkswettbewerb „Mach was!“ belegt. Die Freude war groß. Schließlich hatte über 100 Schulen aus ganz Deutschland in den vergangenen Monaten getüftelt, geschraubt, gesägt, geklebt, um ein handwerkliches Projekt in die Tat umzusetzen. Die Landauer überzeugten mit ihrer mobilen Theke für die Sattmacher. Die Schülerfirma Sattmacher versorgt die Schulgemeinde mit selbst gemachtem, gesundem Essen. Damit dieses professionell ausgegeben werden kann, bauten 30 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 der Technikgruppe eine mobile Theke. Über seitliche Klapptische kann die Theke erweitert werden. Dank der integrierten Steckdosen und Zuleitungen müssen keine Kabel verlegt werden. So ist die Theke flexibel einsetzbar.

Alle teilnehmenden Schulen bekamen fachliche Unterstützung von örtlichen Handwerksbetrieben. Das Fördergeld in Höhe von 200.000 Euro und die Sachpreise stiftete die Adolf Würth GmbH & Co. KG. Alle Gewinnerteams erhielten einen Pokal, Urkunden sowie Wunschgutscheine, die sie bei über 500 Partnern einlösen können. Abends durften die Jugendlichen beim Würth Open Air ihren Sieg feiern. So manchen Schüler habe die Firma mit diesem Wettbewerb schon für ein Praktikum oder eine Ausbildung im Handwerk begeistern können, sagte Jasmin Sackmann, Leiterin der Initiative.