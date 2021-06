Die Gesundheitsämter in der Südpfalz haben seit Montag keinen neuen Fall einer Covid-19-Infektion in Landau und SÜW registriert, im Kreis Germersheim sind es zwei. Leider muss ein neuer Todesfall verzeichnet werden: ein älterer Landauer ist an oder mit dem Virus gestorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten an der Weinstraße auf 155. Im Kreis Germersheim sind in diesem Zusammenhang 125 Tote zu beklagen.

Die Sieben-Tages-Inzidenzen für die Südpfalz: Kreis Germersheim 6,2, Kreis Südliche Weinstraße 4,5 und Landau 0,0 – am Montag lag sie noch bei 4,3. Die Freude in Landau darüber ist groß. Oberbürgermeister Thomas Hirsch betont aber auch: „Wenn wieder mehr Begegnungen möglich sind, dann gilt es stets, weiter vorsichtig zu bleiben. Denn: Die Infektionslage ist durch die sogenannte Delta-Variante noch immer nicht unproblematisch. Es wäre schlecht für uns alle, wenn wir auf den letzten Metern den guten Sommer verspielen würden.“

Testangebote nutzen

Deswegen bittet der Stadtchef darum, die Impfmöglichkeiten und die Testangebote zu nutzen, auf Abstände zu achten und in Innenräumen und beim Zusammentreffen von mehreren Menschen weiter Maske zu tragen.

Info

Die aktuell in Rheinland-Pfalz geltenden Regeln finden sich auf www.corona.rlp.de.