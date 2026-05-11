Teile von Göcklingen, Birkweiler, Albersweiler, Eschbach, Leinsweiler, Ilbesheim und Ranschbach waren am Sonntagabend ab 20.25 Uhr ohne Strom. Das teilt die Pfalzwerke Netz AG mit. Demnach kam es zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz. Die Haushalte seien zwischen 30 Minuten und 50 Minuten ohne Strom gewesen; der Grund für die Störung werde derzeit technisch überprüft. Infos zu aktuellen Stromausfällen gibt es im Netz unter www.pfalzwerke-netz.de/auskunft-stromausfall.