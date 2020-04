Sieben neue Corona-Infektionen melden die Gesundheitsämter in der Südpfalz am Donnerstagnachmittag. Alle ermittelbaren Kontaktpersonen werden darüber informiert. Seit Anfang der Infektionswelle beziehungsweise der Tests sind somit 328 Infektionen nachgewiesen worden. Zugleich sind aber auch 210 Menschen wieder gesundet, 26 mehr als am Vortag.

Sechs neue Fälle sind im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bestätigt worden. Damit steigt die Fallzahl im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Landau/Südliche Weinstraße auf 205. 134 Menschen sind gesundet, zehn mehr als am Mittwoch. Derzeit gibt es noch vier nachgewiesen Infizierte in der Verbandsgemeinde Annweiler, fünf in der VG Bad Bergzabern, acht in der VG Edenkoben, sieben in der VG Herxheim, sechs in der VG Landau-Land, vier in der VG Maikammer, vier in der VG Offenbach und 32 in Landau.

Im Landkreis Germersheim gibt es noch 54 bestätigte Infektionen, während 67 Menschen wieder gesundet sind. In der Südpfalz sind bisher zwei menschen der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid 19 erlegen.

Als gesundet gilt, wer an den Tagen 13 und 14 der häuslichen Quarantäne symptomfrei war. Diese verlängert sich um weitere 48 Stunden, wenn bei einer positiv getesteten Person nach 14 Tagen keine Symptomfreiheit gegeben ist.