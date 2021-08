Sieben Absolventen des Naturwissenschaftlichen Technikums Dr. Künkele (NTK) in Landau haben UNESCO-Migrationspreise erhalten. Das teilt das NTK mit. Die Preisträger sind Zina Chihada, Riqiao Zheng, Ahmad Mohsim-Ahmad, Jamil Alahmad, Sara Hadad, Heba Eiriasousi, Aebak Soubh. Die Preise wurden am 23. Juli bei der Abschlussfeier der Examensklassen von überreicht. Die Absolventen dürfen nun als biologisch-technische, chemisch-technische, medizinisch-technische oder pharmazeutisch-technische Assistenten arbeiten. Die meisten von ihnen hätten bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben, betont das NTK. Während des Lockdowns wurde die Bildungseinrichtung komplett digitalisiert, in jedem Klassenraum hängen Smartboards und es stehen ausreichend Schülerlaptops zur Verfügung, zudem gebe es mobile Raumfilteranlagen in jedem Raum.