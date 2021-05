In der Mörzheimer Kirche hat es gefiederten Nachwuchs gegeben. Das kann Werner Kern mit einer Kamera beobachten, die in dem in 50 Meter Höhe befindlichen Nistkasten im Kirchturm angebracht ist. Wie im vergangenen Jahr sind sieben Schleiereulen geschlüpft. „Wahrscheinlich von der gleichen Mutter gelegt, die scheint sich dort wohl zu fühlen“, glaubt Kern, der der Kirchengemeinde als Energieberater dient und lange Vorsitzender des Naturschutzbundes in Landau war. Die Küken schlüpften nach und nach, zwischen dem ältesten und dem jüngsten liegt etwa eine Woche. Als das jüngste Eulenbaby das Licht der Welt erblickt hatte, holte Kern alle kurz aus dem Kasten, brachte sie in einem Korb runter in den Kirchensaal. Dort bekam jedes von ihnen einen Ring ums Bein verpasst. „Wir waren noch rechtzeitig. Wenn die Tiere erstmal ein paar Wochen alt sind, fliegen sie mir einfach davon.“ Anhand der Beringung können Erkenntnisse über die Größe des Lebensraums, den Vogelzug, Fortpflanzung und Lebensdauer gewonnen werden. In Mörzheim sei zum Beispiel schon einmal ein Vogel gefunden worden, der in einer Vogelwarte in Moskau beringt wurde, sagt Kern.