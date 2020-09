Im Kreis Germersheim gibt es sieben Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises mit. Damit liegt die Gesamtzahl der Infizierten an der Rheinschiene bei 297. Es gibt derzeit 58 aktive Infektionen. 233 Menschen gelten als gesund, das sind sechs mehr als am Vortag. Sechs Menschen sind verstorben. Das Infektionsgeschehen in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße bleibt annähernd stabil. Insgesamt wurden vom zuständigen Gesundheitsamt in Landau 262 Corona-Infektionen gezählt. Es gibt derzeit zehn aktive Infektionen. 246 Menschen sind gesund – fünf mehr als am Vortag. Sechs Menschen sind verstorben.

Veränderungen an Teststation

An der Corona-Teststation des Landes in Landau gibt es Veränderungen: Ab der kommenden Woche ist sie nicht mehr täglich, sondern nur noch an Samstagen und Sonntagen, 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Stadt und Kreis haben daher beschlossen, die Teststation am Dienstag, 8. September, Mittwoch, 9. September, und Donnerstag, 10. September, jeweils von 16 bis 20 Uhr als kommunale Einrichtung zu betreiben. Das teilen die beiden Kommunen mit.