Spätestens zum 1. Juli kann es im Neubaugebiet Südlich Breiter Weg mit der Bebauung losgehen, sagt Egzon Shala, der zusammen mit seinem Bruder Ismail Geschäftsführer der Landauer Shala-Group ist. Diese hatte sich 5100 Quadratmeter in dem Wohnviertel zwischen Queichheim und der L509 beziehungsweise dem Gewerbegebiet am neuen Messegelände gesichert. Knapp die Hälfte davon sei verkauft. Die Grundstücke sind für Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen, die das Unternehmen als Massivbau mit Kfw-40-Standard schlüsselfertig anbietet. Insgesamt gibt es in dem neuen Quartier 63 Grundstücke für Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser. 23 davon vermarktet die Stadt nach ihren Vergaberichtlinien zur Förderung von Queichheimer und Landauer Familien. Die Stadt und die Energie Südwest (ESW) setzen in dem Viertel auf Fernwärme. Bei der im April gestarteten Erschließung sind entsprechende Leitungen verlegt worden. Kürzlich hatte ESW die Lärmschutzwand zur L509 mit Fotovoltaikpaneelen bestückt. Die Shala-Group hat kürzlich auch das Gebäude der ehemaligen Ring-Apotheke im Südring erworben. Nach dem Umbau soll es im Frühjahr 2025 Firmensitz des Unternehmens werden. Die Arztpraxis und Wohnungen in den Obergeschossen bleiben, so Shala.