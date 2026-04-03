Die Debatte über sexuelle Gewalt hat jetzt auch in Landau die Kommunalpolitik beschäftigt. Prävention an Schulen war das Thema in Anträgen von SPD und Grünen.

Der Missbrauch von Daten im Internet im Zusammenhang mit sexualisierten Inhalten und Identitätsdiebstahl spielt derzeit in der politischen Debatte eine große Rolle. Zumeist sind Frauen die Opfer. Auch die stärker zu beobachtende Abwertung von Frauen in den sozialen Medien rüttelt engagierte Demokraten auf. Das zeigte eine leidenschaftliche Debatte im Landauer Stadtrat. Auch wenn Oberbürgermeister Dominik Geißler deutlich machte, nur das Land und nicht die Stadt stehe bei zwei Anträgen zur Prävention an Schulen in der Pflicht, so herrschte doch Diskussionsbedarf.

Der SPD ging es um eine Anti-Sexismus-Aktion an Landauer Schulen. Ein Arbeitsheft der Organisation Pinkstinks solle auch den Landauer Schülern der Klassen 7 bis 9 zur Verfügung gestellt werden. Eine aktuelle Studie des Forschungsinstituts Ipsos habe gezeigt, dass jüngere Befragte oftmals kein gleichberechtigtes Geschlechterverständnis hätten und Gewalt gegen Frauen als legitimes Mittel bezeichneten. „Ein erschreckendes Bild“, heißt es im SPD-Antrag. Das Arbeitsheft vermittele fundierte Aufklärungsarbeit.

Arbeitsheft für Schüler wird teuer

Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess betonte, sie sei mit Schulleitungen im Gespräch. Der Kauf des Heftes à zwei Euro schlage bei 2414 Schülern recht hoch zu Buche. Michael Dürphold ( FWG), selbst Schulleiter, bestätigte, dass das Land ordentlich Druck mache und die Schulen bis 2028 Konzepte erarbeiten müssten. „Alle Schulleitungen sind sensibilisiert.“

Die Grünen unterstützten den Antrag. Es gehe um Vorurteile, Stereotype, Prägungen, sagte Lea Saßnowski. Die Stadt könne den Schulen das Heft doch zumindest als Projekt anbieten. Gisela Kalvoda (FWG) plädierte dafür, bei den Schulen erst einmal abzufragen, ob sie Bedarf sehen. Lisa Hartmann (Linke) möchte den Jugendbeirat eingebunden wissen, Jochen Silbernagel (FDP) den Schulträgerausschuss.

CDU-Mann Blanz warnt vor Einmischung in Schulangelegenheiten

Dieses Arbeitsheft wäre extrem vorteilhaft, sagte Hannah Wilhelm vom Jugendbeirat. Die Beschäftigung damit wäre auch in der Jahrgangsstufe 11 noch notwendig. Sie entwickele derzeit ein Schutzkonzept am Eduard-Spranger-Gymnasium mit. Das Otto-Hahn-Gymnasium habe bereits ein Konzept. „Das wurde allen ausgehändigt, und das war’s.“

Für die CDU warnte Oliver Blanz davor, sich in Schulangelegenheiten einzumischen. Lieber solle die Stadt mit den Schulsozialarbeitern zusammenarbeiten. Das Thema sexuelle Gewalt habe einen klaren Fokus, in der Gesellschaft und in der Schule. Schuldezernentin Lena Dürphold ergänzte, dass sich Schutzkonzepte in Schulen auch an die Lehrkräfte wenden.

Zustimmung für Anträge eher Statement als Arbeitsauftrag

Um häusliche Gewalt ging es in einem Antrag der Grünen. Im vergangenen Jahr hätten 159 Landauerinnen nach einem Polizeieinsatz im Interventionszentrum gegen häusliche Gewalt Beratung und Unterstützung erfahren. Gleichzeitig hätten 170 Kinder ihre Eltern als Opfer und als Täter erlebt. Präventionsarbeit in Schulen könne dazu beitragen, Kinder über Gewalt in Familien altersgerecht aufzuklären.

„Der Wutmann“ sei ein im Landkreis SÜW bereits erprobtes Aufklärungsprojekt, basierend auf einem preisgekrönten Trickfilm, und wäre auch in den 6. Klassen der Landauer Schulen hilfreich, argumentieren die Grünen. Laura Hess informierte, die Gleichstellungsstelle arbeite seit Januar an der Umsetzung dieser Idee. Es sei aber eine Frage der Finanzierung. Jede Schule erhalte vom Land 1000 Euro pro Jahr für Gewaltprävention. Die Stadt könne an die Schulen nur appellieren.

Beide Anträge wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Das kommt allerdings mehr einem Statement des Stadtrats gleich als einem Arbeitsauftrag. Denn die Zuständigkeit für dieses Thema liegt nicht bei der Stadtverwaltung.