Die Sesselbahn oberhalb von Edenkoben beginnt wieder mit ihren Sommer-Sonderaktionen: Am Samstag, 15. Juli und 12. August gibt es bei den Lichterfahrten wieder die Gelegenheit, romantisch beleuchtet abends von der Talstation bei der Villa Ludwigshöhe hinauf zur Rietburg zu schweben. Da fährt die Seilbahn bis 24 Uhr. Die Rietburg-Gaststätte hat ebenfalls bis Mitternacht geöffnet, einkehren bei Live-Musik können die Besucher auch am Kiosk an der Talstation.

Ein weiteres Ereignis bietet sich den Gästen am Wochenende 29./30. Juli beim Familienfest mit Hüpfburg, Glücksrad, Schatzsuche, Kinder-Tattoos und Live-Musik.

Nachdem die Energiekosten im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent gestiegen sind und auch die Lieferanten teurer wurden, hat die seit 1954 bestehende Sesselbahn die Fahrpreise um durchschnittlich 3,5 Prozent angehoben. „Wichtig ist es uns, auch weiterhin ein gern besuchtes und bezahlbares Ausflugsziel für jedermann zu bleiben“, sagt Geschäftsführerin Tina Mermer. Besonders froh sei sie, dass auch die ansässige Gastronomie Speisen und Getränke nach wie vor zu fairen Preisen anbiete. Mit dem Besuch in den ersten Monaten der Saison ist die Sesselbahn trotz der Schlecht-Wetter-Phase März/April zufrieden.