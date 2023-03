Edenkoben/Rhodt. Nach fast viermonatiger Winterpause startet die zwischen der Villa Ludwigshöhe und Rietburg pendelnde Sesselbahn in die neue Saison. Am Wochenende wird der Betrieb wieder hochgefahren.

Wie Geschäftsführerin Tina Mermer der RHEINPFALZ erklärt, standen in der Pause wieder Wartungsarbeiten an Bahn und Gebäuden an. Es wurden Verschönerungen vorgenommen, welche so erledigt werden konnten, dass im Gegensatz zu machen Jahren die Sesselbahn bereits zum ersten Märzwochenende wieder ihre Runden dreht.

Wie Mermer berichtet, wurde an der Talstation die Terrassenfläche erweitert, deren Überdachung zudem erneuert wurde. Des Weiteren war den Verantwortlichen die Sanierung und Neugestaltung der Toilettenanlage ein Anliegen, welche weitestgehend abgeschlossen sind. In die gesamten Maßnahmen sei ein fünfstelliger Betrag investiert worden, sagt Tina Mermer, die nun als alleinige Geschäftsführerin fungiert. Da nach der abgeschlossenen Generalüberholung der Anlage es keinem Technischem Geschäftsführer bedürfe, werde Gerhard Weickenmeier sie künftig in beratender Funktion unterstützen. Neuer Betriebsleiter ist zudem der Neustadter Michel Löwe.

Die Sesselbahn wird nun am ersten und zweiten Märzwochenende jeweils von 10 bis 17.30 Uhr fahren, ehe sie ab dem 18. März täglich geöffnet hat. Da derzeit auf dem oberen Drittel der Villastraße nicht geparkt werden könne, weist Tina Mermer die mit einem Wagen anreisenden Gäste darauf hin, das Auto möglichst auf dem ausgewiesenen Wandererparkplatz oder weiter unten entlang der Villastraße abzustellen.