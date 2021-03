Karlsruhe. Nach langer Corona-Durststrecke ist die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe seit Dienstag endlich wieder geöffnet. Am Vormittag ist der Server des Hauses kurzzeitig unter dem riesigen Interesse zusammengebrochen.

Wie eine Sprecherin des Hauses berichtete, hätten zahlreiche Kunstfans versucht, online ein Zeitfenster für die Schau „Francois Boucher“ für die nächsten Tage zu buchen. Die Kunsthalle darf wegen der Hygieneauflagen zur Eindämmung des Virus nur eine begrenzte Zahl der sogenannten Timeslots vergeben. Erlaubt sind 15 Besucher pro Gruppe. Sie dürfen anderthalb Stunden bleiben, bevor die nächste Gruppe ins Museum kann.

Am ersten Tag waren die Zeitfenster wegen der kurzfristigen Öffnungsankündigung zunächst nicht ausgebucht. Für die nächsten Tage könnte sich das laut Sprecherin ändern. Fertig ist die Ausstellung mit Werken des Rokoko-Künstlers schon seit November, sie konnte wegen der Pandemie aber noch nicht gezeigt werden.

Zu einem Server-Zusammenbruch war es am Samstag ebenfalls in Köln gekommen, als der Vorverkauf für die Andy-Warhol-Ausstellung im Kölner Museum Ludwig startete. Auch die Kunsthalle Mannheim sowie die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden öffneten am Dienstag. Weitere Museen im Südwesten planen dies für die kommende Woche.