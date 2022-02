In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in fünf Apotheken in der Südpfalz eingebrochen, beziehungsweise sie haben es versucht. Nach Angaben der Polizeidirektion Landau wurde um 0.45 Uhr in die Apotheke im Med Zen (Medizinischen Zentrum) in der Max-Planck-Straße in Landau im Gewerbegebiet am neuen Messegelände eingebrochen. Die Täter gingen mehrere Räumlichkeiten an, bevor sie das Gebäude ohne Beute verließen. Bei dem Einbruch war ein stiller Alarm beim Apotheker ausgelöst worden, der die Polizei informierte. Der nächste Einbruch wurde gegen 3 Uhr in Neupotz in der Hauptstraße gemeldet – von Anwohnern, die über der Apotheke leben. In diesem Fall erbeuteten die Täter mehrere tausend Euro. Die Polizei zog ihre Kräfte zusammen und fuhr Streife bei allen Apotheken in der Region. Dabei wurden an drei weiteren Apotheken Aufbruchsspuren festgestellt: an einer Apotheke im Südring in Landau und zwei weiteren in der Ottstraße in Wörth und der Hauptstraße in Kandel. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde in diesen Fällen nichts entwendet. Bislang liegen der Polizei nur vage Täterhinweise vor. Zeugen hatten allerdings an einem der Tatorte einen dunklen Kleinwagen beobachtet. Nach Angaben der Landauer Polizei gab es im März 2021 betreits einen ähnlichen Fall mit vier betroffenen Apotheken im Kreis Germersheim. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter es ausschließlich auf Bargeld abgesehen hatten. Medikamente wurden nicht gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen