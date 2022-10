Eine 68-Jährige, die eigentlich nur Müll aufsammeln wollte, wurde am Samstagnachmittag unverhofft zur Drogenbesitzerin. Die Frau war mit ihrem Hund in der Natur spazieren, als sie eine weggeworfene Zigarettenschachtel fand, berichtet die Polizei. Da sie den Müll nicht in der Landschaft liegen lassen wollte, sammelte sie die Kippenpackung ein, um sie daheim in den Mülleimer zu werfen. Zu Hause schaute sie kurz in die Schachtel – sie war nicht leer, sondern augenscheinlich mit Marihuana gefüllt. Also rief die Frau die Polizei. Die Beamten konnten bestätigen, dass es sich wohl um ein Betäubungsmittel handelt, und nahmen die Packung mit. Es wurde auch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.