Eine betagte Landauerin ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Das teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Die Gesundheitsämter haben 18 Neuinfektionen in der Südpfalz gezählt – zehn im Kreis Germersheim, acht in Landau und dem Kreis SÜW. Je ein Schüler der Grundschule Annweiler und der Realschule plus im Herxheimer Pamina-Schulzentrum wurden positiv getestet. Dazu kommt ein Patient in der Adaption der Fachklinik „Villa Maria“ Billigheim-Ingenheim.

Die Südpfälzer Kommunen verbleiben in der niedrigsten Warnstufe. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Inzidenz im Kreis Germersheim bei 61,2, im Kreis SÜW bei 50,5 und in der Stadt Landau bei 102,8.