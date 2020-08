Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstag gegen 19 Uhr eine Fahrerin, die mit ihrem Auto unsicher auf der B 48 von Annweiler in Richtung Klingenmünster unterwegs sei. Das Fahrzeug sei mehrfach in den Grünstreifen und auf die Gegenfahrbahn geraten, sodass der Gegenverkehr gefährdet worden sei. Die Polizei erwischte die 81-Jährige schließlich in Bad Bergzabern. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Seniorin altersbedingt nicht in der Lage war, ihr Fahrzeug sicher zu führen, so die Polizei. Geschädigte Fahrer können sich bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 melden. Die Frau fuhr einen grauen Mercedes A-Klasse.