Als eine 83 Jahre alte Seniorin am Samstagvormittag ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern verrichtete, gelang es einem unbekannten Täter, ihr die Geldbörse aus der Tasche zu stehlen. Laut der Polizeiinspektion Bad Bergzabern geschah der Vorfall gegen 11 Uhr. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.