Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr rief bei einer 79-jährigen Frau aus Schweigen-Rechtenbach ein Mann an, der sich als ihr Cousin ausgab. Er sei in einen Autounfall verwickelt und benötige dringend 30.000 Euro. Die Überredungskünste des Mannes schlugen allerdings fehl. Die Seniorin bemerkte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch, wie die Polizei berichtet.