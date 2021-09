Eine 79-jährige Autofahrerin hat am Montag gegen 10.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Hindenburgstraße in die Zeppelinstraße einen Radfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 59-Jährige in der Gegenrichtung auf dem Radweg unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Er erlitt Prellungen und wurde am Unfallort von Rettungssanitätern versorgt. Der Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt.