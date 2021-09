Eine Seniorin in Mörlheim hat am vergangenen Wochenende einen versuchten Enkeltrick durchschaut. Wie die Polizei berichtet, klingelte ein Unbekannter an ihrer Tür und fragte nach ihrer Tochter. Die Dame durchschaute die Absicht schnell und sprach ihn auf die Enkeltrick-Masche an. Der Mann ging schnell wieder weg. Er war bereits vor zwei Wochen bei der Dame, berichtet die Polizei weiter, und erfragte den Namen der Tochter. Die Beschreibung: „südländisches Aussehen“, circa 160 bis 170 cm groß, sprach sehr gutes Hochdeutsch ohne Dialekt, kräftige, untersetzte Statur, dunkel gekleidet. Aufmerksamen Nachbarn war ein älterer weißer Kleinwagen aufgefallen, der möglicherweise in Zusammenhang mit dem versuchten Betrug steht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.