Eine 82-jährige Radfahrerin stürzte am Sonntagnachmittag und zog sich bei dem Unfall eine Platzwunde zu. Laut Polizei war die Seniorin auf dem Radweg entlang der L 490 in Richtung Annweiler unterwegs. Am Kreisel kam ihr eine andere Radfahrerin entgegen. Dies verunsicherte die 82-Jährige, die absteigen wollte und dabei ins Straucheln geriet. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.