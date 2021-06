Die Landauer Seniorenunion (SU) lädt alle Interessierten für Mittwoch, 7. Juli, 14.30 Uhr, zu einer Veranstaltung über die Themen Gesundheit, Umweltschutz und Mobilität im Alter in den Kreuzgang des Pfarrheims Heilig Kreuz in der Augustinergasse ein. Wie die SU mitteilt, werden Thomas Gebhart, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, und Oberbürgermeister Thomas Hirsch sprechen. SU-Vorsitzender Manfred Thomas weist auf die bestehende Maskenpflicht hin. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in den Saal verlegt.