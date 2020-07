Die Sommerausgabe der Seniorengazette „Herbstzeitlose“ ist erschienen. Darauf hat das Seniorenbüro jetzt hingewiesen. Das Titelbild mit dem Schlagwort „Ausnahmezustand“ und einem Foto des Landauer Nordrings ohne jeden Autoverkehr lassen keinen Zweifel daran, was den Schwerpunkt der Beiträge im aktuellen Heft bildet: die Corona Pandemie. In einem Beitrag werden Überlegungen angestellt, inwieweit das erzwungene Innehalten auch eine Chance für einen gemeinsamen Neuanfang darstellen kann. Persönliche Eindrücke über ihr Erleben in schwieriger Zeit geben zwei Krankenschwestern einer hiesigen Klinik preis. Der Begriff „systemrelevant“ wird anschaulich aus einem etwas anderen, ungewöhnlichen Blickwinkel erläutert. Schließlich berichten drei Klavierlehrerinnen über ihre Erfahrungen mit virtuellem Unterricht. Die Sommerausgabe der Zeitschrift des Seniorenbüros liegt in Apotheken, Arztpraxen, dem Bürger- und dem Seniorenbüro oder der Stadtbibliothek und auch in einer Reihe weiterer Geschäfte und Einrichtungen aus. Sie ist gratis.