Der Bürgerverein, der vielen älteren Menschen ein Stück Mobilität gibt, hat ein Problem: Er braucht einen neuen Seniorenbus. Aber dafür fehlt das Geld.

Für ältere Menschen, die sonst von der Welt abgeschnitten wären, gibt es in Landau seit vier Jahren das Projekt Seniorenbus. Betrieben wird er vom Bürgerverein, der mehrere Fahrzeuge hat, mit denen ältere Menschen an ihrer Haustür abgeholt und in die Stadt, zum Bahnhof, oder zu sonstigen Zielen in der Gegend gefahren werden. Dabei werde bei jeder Fahrt um eine Spende gebeten, die Beförderung sei aber an sich kostenlos, erklärt der Vereinsvorsitzende Rolf Lüchow. Die Busse würden von ehrenamtlichen Mitarbeitern gefahren, „deren Lohn die Freude der Mitfahrer ist“. Lüchow selbst kennt dieses gute Gefühl, denn hin und wieder fährt auch er einen der Busse.

Dem Verein geht nun allerdings das Geld aus. Wie Lüchow sagt, könne man sich mit den Jahresbeiträgen der Mitglieder und den Spenden für die Fahrten nicht über Wasser halten, der Verein sei auf zusätzliche Sponsoren angewiesen. Vor allem, weil in den nächsten Jahren ein neues Fahrzeug gekauft werden müsse. Die Kosten dafür schätzt Lüchow auf 70.000 bis 80.000 Euro – zu viel für den Bürgerverein. Es gebe die Überlegung, bei mehreren Stiftungen wegen einer Übernahme der Kosten anzufragen. Ob das zum Erfolg führt, steht allerdings in den Sternen.

Bürgerverein sucht Sponsoren

„Wir haben gesagt, wenn unser Konto unter 1.000 Euro geht, machen wir zu“, sagt Lüchow. Denn Schulden würden sie deswegen nicht aufnehmen wollen. Noch sehe es gut aus, auf den Verein kämen in diesem Jahr aber auch noch einige Ausgaben zu, sodass es knapp werden könne. Es bräuchte vor allem dauerhafte Sponsoren, die den Verein mit einem ständigen Beitrag unterstützen.

Der Seniorenbus fährt seit 2022, obwohl es den Antrag an die Stadt laut Lüchow schon 2019 gegeben hat. In vier Jahren habe der Verein über 160 Stammkunden bekommen. Ziel sei es, Menschen abzuholen, die „zwischen mobil und nicht mehr mobil hängen“, erklärt Lüchow. Ältere, vereinsamte Menschen, die sonst keine Möglichkeit hätten, unter Leute zu kommen. Voraussetzung sei, dass sie selbst ein- und aussteigen können. Einen zusammenklappbaren Rollator oder Gehstöcke könne man transportieren, die Mitnahme von Rollstuhlfahrern sei allerdings nicht möglich. Für diese Personen stehe eine Kooperation mit dem Club Behinderter und ihrer Freunde (CBF) im Raum, eine Vereinbarung sei allerdings noch nicht abgeschlossen.