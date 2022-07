Im August soll der Landauer Seniorenbus zu seiner ersten Tour aufbrechen. Da aber das für das Mobilitätsprojekt vorgesehene Fahrzeug voraussichtlich erst im Herbst geliefert werden kann, hat die Firma Reha Med aus Herxheim angeboten, bis dahin einen Bus kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Maximilian Ingenthron und Rolf Lüchow, Vorsitzender des Seniorenbus-Trägervereins Bürgerverein Landau, nahmen den Übergangsbus auf dem Rathausplatz von Reha Med-Geschäftsführer Johannes Eisinger entgegen. Auch die Seniorenbeauftragte Ulrike Sprengling und der Vorsitzende des Beirats für ältere Menschen, Michael Scherrer, waren dabei. Die Idee für den Seniorenbus wurde im Beirat für ältere Menschen geboren, der Antrag dafür bei der Stadt im Jahr 2019 eingereicht. Im Frühjahr nun ist der Trägerverein gegründet worden.

Mit Hilfe des Seniorenbusses sollen Ältere, die nicht mehr uneingeschränkt mobil sind, besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Ehrenamtliche bringen sie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung an zwei Tagen die Woche auf Spendenbasis von ihrer Haustür zum Zielort in Landau und den Stadtdörfern. Das Angebot ist für die Nutzer kostenlos.

Info

Wer sich informieren oder als Fahrer engagieren möchte, ist bei Ulrike Sprengling richtig: Telefon 06341 135016, Mail an ulrike.sprengling@landau.de, sowie bei Rolf Lüchow, Telefon 06341 80820.