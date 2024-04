Mobil zu bleiben, kann für ältere Menschen den Unterschied zwischen Teilhabe und Vereinsamung bedeuten. Seit 2022 gibt es in Landau mit dem Seniorenbus einen Versuch, bewegungseingeschränkte Senioren im Alltag zu unterstützen.

Die Teilhabe am sozialen Leben für Landauer über 60 Jahren solle damit verbessert werden, sagt Rolf Lüchow. Er ist Vorsitzender des Trägers, des Landauer Bürgervereins. Wer zum Beispiel zum Kaffeekränzchen, zum Einkauf, zur Behandlung oder zum Arzt kommen möchte, könne seinen Wunsch telefonisch anmelden.

Den Anstoß zum Einsatz eines solchen Busses habe mit Willi Schmitt der erste Vorsitzende des Landauer Beirats für ältere Menschen gegeben, erzählt Lüchow. Noch im Gründungsjahr des Beirats habe Schmitt 2019 den notwendigen Antrag an die Stadtspitze gestellt. Seit knapp zwei Jahren bringe der Seniorenbus diejenigen, die darauf angewiesen sind, von A nach B und hole sie wieder ab.

Jetzt auch Freitagvormittag

Die Nutzung der klassischen öffentlichen Verkehrsmittel sei für diese Bevölkerungsgruppe aufgrund verschiedener Einschränkungen nicht möglich. Das Angebot solle für die Landauer Abhilfe schaffen und einer drohenden Vereinsamung vorbeugen. Trotzdem: Auch der Seniorenbus vermöge nicht alles leisten. Wer durchgehend auf einen Rollstuhl angewiesen sei, könne leider nicht einsteigen. Das liege an der technischen Beschaffenheit des Fahrzeugs. Ein klappbarer Rollstuhl sei dagegen kein Problem. Solange man in der Lage sei, selbständig aus dem Rollstuhl in den Bus einzusteigen, könne man mitgenommen werden.

Bisher seien die Fahrten von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr angesetzt gewesen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, sei seit Anfang April auch ein Fahrtantritt an Freitagen zwischen 8 und 12 Uhr möglich, teilt Lüchow mit.

Neuer Parkplatz gesucht

Dafür könne man sich montags und mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr unter der Rufnummer 06341 9694717 anmelden. Wer in seiner Mobilität eingeschränkt sei und Gehhilfen oder Rollatoren benutze, solle das bitte angeben. Die hohe Zahl der Anrufe sei hin und wieder dafür verantwortlich, dass nicht alle Interessierten ihren Wunsch platzieren könnten, sagt Lüchow.

Überhaupt sei die Nachfrage sehr groß, was Herausforderungen mit sich bringe. Als Reaktion sei bereits ein zweiter Bus angeschafft worden, der das bisher genutzte Fahrzeug in den kommenden Wochen entlasten solle.

Der Bürgerverein Landau sei gegenwärtig auf der Suche nach einer täglich zugänglichen Abstellmöglichkeit für die beiden Busse. Auch Freiwillige sowohl zum Fahren des Busses als auch in der Organisation an Telefon und Computer. Wer sich für das Ehrenamt begeistern könne, solle sich telefonisch unter 0160 94434396 melden. Es sei angedacht, das Projekt auch in Zukunft zu erhalten.