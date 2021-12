In Landau soll es im Sommer einen Seniorenbus geben. Die Stadtverwaltung möchte Anfang des kommenden Jahres mit der Projektentwicklung starten – und stellt wieder einen Rekord auf.

„Wir haben jetzt das Mandat, um gemeinsam mit dem Beirat für ältere Menschen und der Agentur Landmobil das Projekt umzusetzen“, informiert Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Es werde ein zusätzliches, flexibles und von bürgerschaftlichem Engagement getragenes Angebot sein, unterstreicht er in einer Pressemitteilung Der Agentur Landmobil. „Das ist gelebte Solidarität auf vier Rädern.“ In den letzten Monaten hatten sich die Partner aus Verwaltung, Seniorenarbeit und Agentur Landmobil zu den Eckpunkten verständigt. Ab Sommer 2022 soll das Fahrzeug auf den Straßen Landaus unterwegs sein.

Ausgangspunkt für eine bessere Nahmobilität war die Seniorenarbeit. Immer wieder kam der Wunsch nach einem Fahrdienst mit starker sozialer Komponente auf. Neben der Kernstadt besteht Landau aus acht Ortsteilen, in denen rund 13.000 Menschen leben – insgesamt gibt es rund 47.000 Landauer. „Wir freuen uns, dass wir jetzt einen Seniorenbus entwickeln können“, betont Holger Jansen von der Agentur Landmobil. Bezogen auf die Einwohnerzahl sei das Projekt das bisher größte in Rheinland-Pfalz.

Ein neuer Verein

In Landau wird ein Verein gegründet, der das Projekt rechtlich dauerhaft verantworten wird. Die Gründung soll im ersten Quartal 2022 erfolgen. Danach wird das inhaltliche Konzept erarbeitet, heißt es. Das Fahrzeug wird alle Fahrgäste an der Haustür abholen und zum Ziel der Wahl befördern. Aber: Das neue Fahrangebot kann nur mit ehrenamtlichem Engagement aus der Mitte der Gesellschaft realisiert werden. „Wir freuen uns über neue Aktive, die zur Vereinsgründung und zur weiteren inhaltlichen Arbeit dabei sein möchten“, unterstreicht Rolf Lüchow, der Projektbeauftragte Seniorenbus des Beirats für ältere Menschen in Landau.

Info

Wer an einer Mitarbeit interessiert ist – ob als Gründungsmitglied des Trägervereins oder als Fahrer oder Koordinator, kann sich ab sofort bei der Senioren-Beauftragten melden: unter Telefon 06341 1350 16 oder ulrike.sprengling@landau.de. Ansprechpartner ist auch Rolf Lüchow, Telefon 06341 80820.