Der Seniorenbus in Landau ist „raus aus den Startlöchern“, wie der Bürgerverein Landau mitteilt, der das Projekt mit mehr als 20 ehrenamtlich tätigen Unterstützern vorangetrieben hat. Der Seniorenbus kann in der Kernstadt und den Stadtdörfern für Fahrten zum Einkaufen, zum Arzt und zu Behörden, zum Treffen mit Freunden und für alle anderen Gelegenheiten genutzt werden. Nutzer müssen sich durch einen Anruf beim Telefonteam anmelden, das dann auf Grundlage aller Anforderungen einen Tourenplan erstellt, um alle Interessenten ohne großen Aufwand einfacher beweglich zu machen und am sozialen Leben teilnehmen zu lassen. Fahrtage sind jeweils am Dienstag, bei Bedarf sind auch Fahrten an Donnerstagen möglich. Anmelden kann man sich jeweils montags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr unter der Handynummer 01573 6958164. Weitere Informationen gibt es in Flugblättern, die an vielen Stellen ausliegen, im Internet unter www.landau.de/seniorenbus und beim Vorstand des Bürgervereines.