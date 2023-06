Das Team des Seniorenbusses Landau braucht noch Helfer. Gesucht werden Fahrer, die Schichten (Montags, mittwochs donnerstags von 8 bis13 Uhr oder 13 bis 18 Uhr) übernehmen können, sowie Verstärkung für das Telefonteam zur Annahme der Anmeldungen und Umsetzung in den Routenplan am PC (Montags 14 bis 17 Uhr im Gebäude der DLRG in Landau). Auch finanzielle Unterstützung ist willkommen. Kontakt und weitere Informationen per Telefon unter 0171 2676876 oder per E-Mail an rolf.luechow@web.de.