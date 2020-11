Das Seniorenbüro-Ehrenamtsbörse Landau möchte mit einer Internetplattform Helfer und Hilfebedürftige zusammenführen. Interessierte können sich auf www.ehrenamtsboerse-landau.de unter der Rubrik „Coronahilfe“ registrieren.

Die hilfesuchenden Personen erhalten per Telefon oder E-Mail die Kontaktdaten der Helfer, damit sie mit diesen in Verbindung treten können. Der Verein versucht gezielt nach Einsatzort und -feld zu vermitteln. Besonders auf Hilfe angewiesen seien Senioren, Alleinstehende und Menschen in Quarantäne, wie der Verein verrät. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins sind dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr telefonisch unter 06341 141162 oder per E-Mail an ehrenamtsboerse-landau@t-online.de zu erreichen. „Ehrenamtliches Engagement ist in dieser Zeit wichtiger denn je“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Marianne Vogt-Sauerborn. Das Seniorenbüro musste seine Veranstaltungen, wie das Seniorenkino im Universum Kinocenter oder das Repair-Café am 14. November absagen, will diese sobald möglich aber wieder aufnehmen.