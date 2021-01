Die Senioren-Union der CDU in Landau fordert eine umfassende Aufklärungskampagne zu Nutzen und möglichen Risiken der Corona-Impfung. Wenn ärztliches Personal und fast jede zweite Pflegefachkraft das Impfangebot verweigern, weil sie Sorgen vor möglichen Folgen haben, gebe es offenbar erheblichen Informationsbedarf, sagt der Kreisvorsitzende der Senioren-Union, Manfred Thomas.

Es sei richtig und wichtig, dass Ärzte und Pflegekräfte zeitgleich mit den Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen immunisiert werden. „Es ist hinlänglich bekannt, dass fast 50 Prozent aller Corona-Erkrankungen und Todesfälle auf Infektionen in eben diesen Einrichtungen zurückgehen.“ Deshalb sei es „unbedingt notwendig“, neben den Älteren auch Ärzte und Betreuungspersonal vorrangig zu impfen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, sagt Thomas. Er habe Verständnis dafür, dass sich Menschen die Entscheidung über Impfungen allgemein nicht leicht machten. „Wenn wir aber sehen, wie schrecklich das Virus wütet, dann sollte man dieser Skepsis mit sorgfältiger Aufklärung begegnen und Bedenken zerstreuen können.“

Senioren-Union appelliert an Bevölkerung

Die CDU-Senioren-Union hofft außerdem, dass die Engpässe bei der Versorgung mit Impfstoffen in Deutschland schnell überwunden werden können. „Nur wenn ausreichend viele Menschen geimpft sind, können wir auf einschneidende Maßnahmen wie weitere Einschränkungen des täglichen Lebens verzichten“, appelliert Thomas an die Bevölkerung.