Die Senioren-Union will den geplanten Senioren-Shuttle in Landau tatkräftig unterstützen. Wie Vorsitzender Manfred Thomas mitteilt, hätten sich Mitglieder der CDU-Vereinigung bereiterklärt, ehrenamtlich im Fahrdienst als Fahrer des Shuttle für bewegungseingeschränkte, ältere Menschen mitzuwirken. Der Shuttle wurde auf Vorschlag des Landauer Seniorenbeirats geplant, die Finanzierung des Busses ist durch die Haushaltsplanung bereits abgesichert, betont Thomas weiter. In Umfragen unter Senioren zeige sich, dass der Bus für eine bessere Beweglichkeit und Teilnahme am öffentlichen Leben der bewegungseingeschränkten Generation Ü60 dringend erforderlich sei.