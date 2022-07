Bei der dritten Woche der Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz vom 4. bis 10. Juli, Montag bis Sonntag, sind im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau einige Veranstaltungen zum Thema geplant.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße vernetzt, berät und unterstützt das Demografie-Referat der Kreisverwaltung Akteure im Kreis, die sich für die Teilhabe älterer Menschen einsetzen. Ein wichtiger Partner ist das Haus der Familie in Bad Bergzabern. Seniorenreferent Rainer Brunck bietet dort künftig jeden zweiten Dienstag im Monat das „Café Wisch und Click“ an. Zwischen 15 und 17 Uhr gibt es schnelle Hilfe bei Tablet- und Handyfragen, dazu eine Tasse Kaffee oder Tee. Erster Termin ist am Dienstag, 12. Juli. Haus der Familie Bad Bergzabern: Luitpoldstraße 22, Bad Bergzabern; Rainer Brunck, Seniorenreferent. senioren-bza@gmx.de, 06343 6100680.

Weitere Angebote im Landkreis, unabhängig von der Aktionswoche, sind unter anderem ein Digitaltreff alle 14 Tage im Haus der Begegnung in Herxheim oder die Smartphonehilfe im Mehrgenerationenhaus in Offenbach.

Digitalbotschafter in Stadtbibliothek

In Landau wollen nach Angaben der Stadt die Digital-Botschafterinnen im Projekt Senioren ins Internet ihren ehrenamtlichen Beitrag zur digitalen Kompetenz für ein selbstbestimmtes Leben im Alter leisten. Sie sind in der Woche der Medienkompetenz in der Stadtbibliothek in Landau anzutreffen und stehen für Fragen und Informationen zur Verfügung, egal, ob die Bahn-App nicht funktioniert, das Smartphone noch zu neu ist, das Schreibprogramm auf dem Computer nur spanisch spricht oder man sich als fitte Seniorin einfach über die digitalen Möglichkeiten informieren möchte. Die Digital-Botschafter der Stadt Landau sind am Montag, 4. Juli, Dienstag, 5. Juli, und Donnerstag, 7. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr sowie am Freitag, 8. Juli, und Samstag, 9. Juli, von 10.30 bis 12 Uhr vor Ort. Weitere Informationen über das Seniorenbüro Landau, Telefon 06341 141162, per E-Mail an digibo-ld@online.de oder über die Homepage www.seniorenbuero-landau.de.

Internetcafé für Senioren

Das Mehrgenerationenhaus Landau lädt am Dienstag, 5. Juli, von 13.30 bis 15.30 Uhr zum Senioren-Internetcafé am Danziger Platz 18 ein. Dort kann man sich mit anderen Menschen austauschen und Unterstützung im Umgang mit Computer, Internet oder Smartphone bekommen. Eigene Geräte müssen mitgebracht werden. Ansprechpartnerin Carolin Schweitzer ist per E-Mail an Carolin.Schweitzer@landau.de oder telefonisch unter 06341 135180 erreichbar.

Ebenfalls am Dienstag, 5. Juli, bietet das Medienzentrum der Uni Landau gemeinsam mit Medien+Bildung.com ein Seminar zu „Medienarbeit in der Schule: Kinder- und Jugendmedienschutz“ an. Eine Anmeldung für die ganztägige Veranstaltung per E-Mail an kreschel@medienundbildung.com ist notwendig.

Mitarbeit beim Offenen Kanal

„Einblicke in Nutzungsmöglichkeiten der Medien“ gibt der Offene Kanal Weinstraße am Donnerstag, 7. Juli, zwischen 17.30 und 19.30 Uhr. Die Freiwilligen des Kanals zeigen bei einem Rundgang durch die Räume in der Mahlastraße 3 (Festhalle) Möglichkeiten für redaktionelle oder produktionstechnische Mitarbeit auf. Weitere Informationen gibt es bei Norbert Plein, telefonisch unter 06341 20011 oder per E-Mail anlandau@ok-weinstrasse.de.

Die Woche der Medienkompetenz ist eine Initiative des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums, des Pädagogischen Landesinstituts und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Die Online-Plattform https://wmk-rlp.de/ informiert über die Aktionswoche in ganz Rheinland-Pfalz.