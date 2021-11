Drei ältere Menschen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben haben am Mittwoch eine Betrugsmasche durchschaut und sind somit einem finanziellen Schaden entgangen. Wie die Polizei berichtet, haben in allen drei Fällen vermutlich die selben Unbekannten mit unterschiedlichen Methoden versucht, sich Geld zu ergaunern. Sie täuschten jedes Mal vor, dass die Söhne der Betroffenen wegen einer medizinischen Behandlung Geld benötigten. In einem Fall bat der vermeintliche Sohn weinend um die Überweisung von 12.000 Euro, um im Krankenhaus zum Überleben zwei Ampullen zu erhalten. Einer 84-Jährigen wurde suggeriert, ihr Kind würde coronabedingt in der Klinik sein und bräuchte dringend 6000 Euro für Medikamente. Die Polizei möchte ältere Menschen und ihre Angehörigen für die Methoden der Trickbetrüger sensibilisieren.