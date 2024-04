Ein 74-Jähriger ist am Donnerstagvormittag in einem Einkaufsmarkt im Industriegebiet in Pleisweiler-Oberhofen Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, wird nach zwei Männern im Alter zwischen 45 und 60 Jahren gesucht, die die Geldbörse des Seniors entwendet haben sollen. Sie lag im Einkaufswagen. Die beiden Unbekannten sollen dunkle Baseball-Mützen getragen haben. Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.