Ein 84-jähriger Landauer hat sich am Dienstag gegen 10.50 Uhr bei einem Sturz von seinem E-Scooter in der Schlettstadter Straße schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte er wohl ohne Fremdeinwirkung. Der Mann verletzte sich an Kopf und Bein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.