Ein 83-jähriger Fahrer eines VW hat am Samstag in Böbingen eine 73-jährige Fußgängerin angefahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Senior rückwärts aus einem Schrebergarten in dem Ort ausparken. Dabei hat er die just in diesem Moment vorbeigehende Frau eigenen Angaben zufolge übersehen. Beim anschließenden Zusammenstoß erlitt die 73-jährige Seniorin leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, teilen die Edenkobener Polizeibeamten weiter mit.