Ein 71-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 9 Uhr an der Kreuzung Pasteurstraße/ Virchowstraße in Landau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, nahm ihm ein 24-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße die Vorfahrt. Die Autos prallten zusammen. Während der 71-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb der 24-Jährige unverletzt. Bei ihm stellten die Beamten aber drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht, weshalb dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.