Ein 68-Jähriger ist bei einem schweren Unfall am Samstag gegen 18 Uhr auf der K21 zwischen Insheim und Rohrbach schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 18-jähriger Corsa-Fahrer von Rohrbach kommend nach Insheim. In einer langen Rechtskurve kam der Fahranfänger wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden BMW des Seniors zusammenstieß. Der ältere Mann wurde im Auto eingeklemmt, musste durch die Feuerwehr befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Unfallklinik gebracht. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Beide Autos erlitten Totalschaden, die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.