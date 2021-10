Die Uni-Landau startet nach drei weitgehend digitalen Semestern kommende Woche wieder den Betrieb vor Ort in Landau. Wie Sprecherin Kerstin Theilmann mitteilt, beginnen in Landau 800 Erstsemester ihr Studium, rund 8200 meist junge Menschen sind an der Hochschule eingeschrieben.

Kontrolle durch externe Dienstleister

Bei allen Lehrveranstaltungen in Präsenz gilt die 3G-Regel, betont die Uni. Zudem muss entweder ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten oder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Alternativ kann der Abstand auch durch die Besetzung der Sitzplätze in Form eines Schachbretts eingehalten werden – heißt: die Sitzplätze vor und hinter sowie rechts und links eines Studierenden bleiben frei. Lehrende sind berechtigt, die Erfüllung der 3G-Vorgaben zu kontrollieren. Durch einen externen Dienstleister werden zusätzlich stichprobenartige Kontrollen in den Lehrveranstaltungen durchgeführt. Darüber hinaus können die Studierenden freiwillige Selbstauskünfte im Online-Check-in zur Erfassung der Kontaktdaten in den Veranstaltungen hinterlegen.

„So viel Schutz wie möglich“

Veranstaltungen mit einhundert oder mehr Teilnehmenden sind in diesem Wintersemester ausschließlich digital und asynchron – heißt: Studierende können sich die Vorlesungen beispielsweise als Video anschauen, wann sie wollen. „Dieses Konzept haben wir mit Lehrenden und Studierenden gemeinsam im Lenkungsausschuss Studium und Lehre erarbeitet“, sagt Uni-Vizepräsidentin Gabriele Schaumann. „Wir sind zuversichtlich, dass wir damit dem Anspruch an so viel Präsenz und so viel Schutz für Lehrende und Studierende wie möglich gerecht werden können und gleichzeitig flexibel für die Entwicklung der Pandemielage bleiben“.