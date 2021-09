Verkehrsberuhigungen sind eine gute Sache, vor allem, wenn sie den Verkehr bremsen, der in eine Ortschaft einfährt. In Godramstein ist nun aber eine Bremse gebaut worden, die den ausfahrenden Verkehr bremst – es sei denn, man macht es (nicht ganz regelkonform) so wie der Bulli-Fahrer auf unserem Bild. Ziel ist es aber nicht, die Besucher möglichst lange im schönen Godramstein zu halten. Jochen Silbernagel (FDP) war so verblüfft, dass er zweimal durchgefahren ist, weil er seinen Augen nicht traute. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) hat dann aber dem Hauptausschuss berichtet, dass da keineswegs eine Panne passiert ist. Um einen sicheren Schulweg herstellen zu können, sei eine Lücke im Fuß- und Radweg geschlossen worden und eine temporäre Überquerungshilfe angelegt worden. Die dauerhafte Verkehrsberuhigung sei geplant, aber die Förderzusage sei zu spät gekommen, um alles in einem Aufwasch zu erledigen. Hartmann versicherte, das Provisorium sei mit Ortsvorsteher Michael Schreiner (CDU) abgesprochen, und der achte als Fahrlehrer sehr auf Sicherheit.