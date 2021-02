Selfmade Energy meldet, dass in der Stadt Landau im vergangenen Jahr 83 Solaranlagen neu installiert worden sind. Das entspricht einem Zuwachs von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem bereits 2018/19 ein Plus von sieben Prozent notiert wurde. Selfmade Energy vergleicht im Internet die Preise von Solaranlagen und ist eine Marke der Tiro Check-Energy GmbH. Laut Pressemitteilung des in Berlin ansässigen Unternehmens zeigt eine Analyse von Selfmade Energy im Anlagenregister der Bundesnetzagentur, dass das Wachstum in Landau über dem Durchschnittswert aller deutschen Städte von 6,4 Prozent liegt. Die Gesamtzahl der auf den Dächern von Landau installierten Solaranlagen beträgt demnach aktuell 1305.

Als wichtigste Gründe für die Anschaffung ihrer Fotovoltaik-Anlage nannten die Käufer bei einer Umfrage von Selfmade Energy unter den Nutzern des Angebots den Wunsch nach mehr Klimaschutz (79 Prozent) sowie die Senkung der Stromkosten (64 Prozent). „39 Prozent gaben an, dass Sie beabsichtigen, mit Ihrem selbst erzeugten Solarstrom ein Elektroauto aufzutanken“, heißt es in der Pressemitteilung.