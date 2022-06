Um noch mehr Menschen über das Thema Selbsthilfe zu erreichen, hat die IKK Südwest gemeinsam mit den vier Selbsthilfe-Kontaktstellen im Land, darunter die Kiss Pfalz mit Sitz in Edesheim, den Selbsthilfebus ins Leben gerufen. Bei seiner Tour durchs Land ist am Freitag um 14 Uhr ein Halt auf dem Rathausplatz in Landau vorgesehen. Durch das Angebot sollen die Möglichkeiten der Selbsthilfe aufgezeigt werden. Beraten werden Interessierte von Sozialpädagogin und Selbsthilfe-Expertin Jutta Leonhardt.